Оксана Драпкина, являющаяся главным внештатным специалистом по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, а также руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации, рассказала об условиях, при которых нельзя ставить вакцину от коронавируса.

Вакцинацию нельзя проходить людям, которым ещё не исполнилось 18-ти лет. Также противопоказаниями являются имеющиеся у человека тяжёлые аллергические реакции и обострения хронических заболеваний. Кроме того, нельзя вакцинироваться при повышенной температуре тела, а также во время заболевания ОРЗ, так как у этих людей ослаблен иммунитет и эффективность вакцины будет снижена.

Ещё одним противопоказанием является период лактации.

Драпкина отметила, что в настоящее время проводятся клинические испытания вакцины на детях в возрасте до 18 лет.

Недавно абсолютное противопоказание к вакцинации от коронавируса назвал доктор Александр Мясников. Он заявил, что вакцину нельзя ставить, если после первой прививки произошёл анафилактический шок.