США были признаны единственной страной, которая, согласно стратегии национальной безопасности России, является угрозой для страны.

Как отмечается, на сайте правовой информации был размещён указ Путина о Стратегии национальной безопасности России. В документе указывается, что источником угроз являются США. При этом, как правило, вместе с США подразумеваются и их союзники.

Так, заявляется, что размещение ракет США средней и малой дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, является угрозой для стабильности и безопасности, причем не только для России, но и для остальных стран. Указывается также, что ухудшение ситуации с глобальной безопасностью может привести к увеличению сил международного терроризма.

Также в стратегии сообщается о нападках со стороны США и союзников на традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности.

Недавно СМИ США рассказали о российской ракете, которая может помешать Америке в разработке глобальной системы ПРО. Речь идёт об МБР «Сармат».