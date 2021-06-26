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В американском информагентстве 19FortyFive отметили, что МБР «Сармат», созданная в РФ, может разрушить планы США по созданию глобальной системы ПРО. Перевод соответствующей статьи подготовлен «ПолитРоссией».

Ранее появилась информация о том, что в III квартале нынешнего года российскими конструкторами будут проведены очередные тесты новейшей ракеты. Отмечается также, что ее планируют принять на вооружение уже в следующем году. Западные эксперты при этом считают, что данное оружие способно обойти любую современную противовоздушную оборону.

Согласно словам специалистов, благодаря мощным ускорителям ракета быстро выводится в безопасную область, где ее уже невозможно сбить. После этого она начинает лететь по непредсказуемой траектории, обходя районы действия установок ПРО. По этой причине американское командование беспокоится насчет эффективности своей глобальной защитной системы.

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  • 26.06.2021
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