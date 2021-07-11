Китайским исследователям удалось разработать уникальную ткань, позволяющую охладить тело в жаркую погоду.

Согласно их словам, данный материал состоит из тончайших волокон тефлона, оксида титана и полимолочной кислоты. Благодаря им ткань с большой эффективностью отражает инфракрасные и ультрафиолетовые лучи. В рамках данного процесса тело охлаждается, так как происходит рассеивание тепловой энергии.

В рамках эксперимента специалисты выяснили, что их «метаткань» может понизить температуру тела на 5-6 градусов. Одному из испытуемых нужно было в течение часа просидеть на улице в солнечную погоду в одежде, одна часть которой была изготовлена из нового материала, а другая – из хлопка. В результате под новой тканью температура не превышала 32 градуса, а под простой – достигла 37 градусов. Исследователи надеются, что первые вещи из этой ткани начнут появляться на рынке уже через год.