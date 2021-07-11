читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Китайским исследователям удалось разработать уникальную ткань, позволяющую охладить тело в жаркую погоду.

Согласно их словам, данный материал состоит из тончайших волокон тефлона, оксида титана и полимолочной кислоты. Благодаря им ткань с большой эффективностью отражает инфракрасные и ультрафиолетовые лучи. В рамках данного процесса тело охлаждается, так как происходит рассеивание тепловой энергии.

В рамках эксперимента специалисты выяснили, что их «метаткань» может понизить температуру тела на 5-6 градусов. Одному из испытуемых нужно было в течение часа просидеть на улице в солнечную погоду в одежде, одна часть которой была изготовлена из нового материала, а другая – из хлопка. В результате под новой тканью температура не превышала 32 градуса, а под простой – достигла 37 градусов. Исследователи надеются, что первые вещи из этой ткани начнут появляться на рынке уже через год.

Вам может понравиться

Британский журнал Nature положительно оценил вакцину «Спутник V»

Авторитетным журналом Nature, выпускаемым в Британии, был опубликован подробный обзор вакцины от COVID-19 «Спутник V». В нем была подтверждена эффективность препарата. Авторы материала отмечают, что российская вакцина первой прошла регистрацию

Ученые проследили за вымиранием цивилизации майя по фекалиям древних индейцев

Путем изучения фекалий древних майя исследователи смогли узнать, как изменения в климате привели к вымиранию населения древнего города Ицан, находящегося на территории нынешней Гватемалы. Согласно их словам, количество жителей этого

UBTECH Robotics показала человекоподобного домашнего робота

Представители компании UBTECH Robotics из КНР продемонстрировали тестовый образец человекоподобного робота под названием Walker X. В Сети появился ролик с показом его возможностей. Благодаря наличию более сорока сервомоторов этот робот
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 июля – ясно, до 31 °C | город Мытищи: погода, 11 июля – небольшая облачность, до 29 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 июля – небольшая облачность, до 19 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 июля – переменная облачность, до 23 °C | Королев: погода, 11 июля – ясно, до 33 °C | Подольск: погода, 11 июля – ясно, до 28 °C | Армавир: погода, 11 июля – ясно, до 30 °C |