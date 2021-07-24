Психиатр из Японии Кенъя Миядзима рассказал о продуктах, которые весьма нежелательно есть во время депрессии.

Как отмечает психиатр, людям с депрессией не рекомендуется есть толстый стейк. Это объясняется тем, что стейк является тяжёлой пищей, а любая тяжёлая пища оказывает негативное влияние на пищеварение и приводит к тяжести в животе. В свою очередь, это также не оказывает хорошего влияния на самочувствие.

Кроме того, во время депрессии Миядзима не советует употреблять рис, хлеб и белый сахар, так как они могут резко понизить содержание сахара в крови, что приведёт к выбросу адреналина, учащению сердцебиения и появлению раздражительности.

Также специалист советует отказаться от готовых закусок из магазина, так как в них содержится множество консервантов. Они также отрицательно воздействуют на кишечник и способствуют повышению уровня тревожности.

Специалисты недавно рассказали о продуктах, которые способны повредить мозгу или уменьшить его активность. В списке оказались фаст-фуд, сыр, колбаса, и другие популярные продукты.