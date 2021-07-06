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Лидер партии «Европейская солидарность», а также бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что не смог попасть в музей в Нью-Йорке.

Как рассказал в Facebook Порошенко, речь идёт о музее, находящемся в посёлке Нью-Йорк на Донбассе Он побывал здесь на днях, чтобы поучаствовать в церемонии, которая была посвящена установке таблички с новым названием посёлка.

Экс-президент планировал зайти в музей, который расположен в здании 1910 года постройки. Но неожиданно вышло так, что музей в этот день не работал. Согласно заявлению Порошенко, закрыли музей по указу Зеленского. Порошенко отметил, что этот поступок делает из Зеленского «дремучего» Виктора Януковича. Также он пообещал, что данные меры не помогут, а сам он здесь ещё побывает.

После неудачной попытки посетить музей Порошенко отправился на церемонию.

Недавно мы сообщали о том, что Петр Порошенко собирается судиться с журналистом Дмитрием Гордоном. Он обвинил его в распространении «недостоверной информации».

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