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Бывший украинский лидер Петр Порошенко подал иск против журналиста Дмитрия Гордона за распространение «недостоверной информации». При этом он не потребовал ни возмещения морального ущерба, ни даже извинений, так как ни то, ни другое не имеет особого значения.

Такое заявление сделал адвокат Порошенко Илья Новиков. Он пояснил, что Гордон в одной из своих программ обвинил бывшего главу государства в намеренной сдаче Мариуполя и сговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам адвоката, Мариуполь был захвачен ополченцами самопровозглашенной ДНР еще до того, как Порошенко выиграл президентские выборы. При этом никто не отдавал «преступных приказов» о выводе украинских войск из города. Буквально через неделю после инаугурации бывший глава государства сумел вернуть контроль над городом.

Новиков заявил, что подавая в суд, Порошенко просто идет на принцип. Ему не нужны извинения, деньги или опровержения, так как во всем этом уже нет никакого смысла. Он просто хочет, чтобы Гордон поразмыслил над событиями в Мариуполе, не отвлекаясь на «обсуждение суммы возмещения».

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