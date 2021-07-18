Автор польского издания Polityka прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг Чёрного моря в настоящее время и в прошлом.

Как отмечает автор статьи, у Чёрного моря в древности была плохая репутация из-за низкого содержания кислорода, однако и сейчас ситуация не очень хорошая, но уже по политическим причинам. Так, в Чёрном море присутствует постсоветский, турецкий и западный миры, и отношения между всеми этими странами весьма раздроблены.

В статье высказывается мнение, что Россия сейчас занимается активной дестабилизацией обстановки в бывших странах СССР на Чёрном море. Таким образом она хочет помешать им объединиться с НАТО. Кроме того, отмечаются экономические приоритеты, в частности, газопровод «Турецкий поток».

Указывает автор статьи и на важность проливов Босфор и Дарданеллы, которые принадлежат Турции. В военное время именно Турция будет решать, кто сможет пройти через эти проливы, и дружба с этой страной весьма важна. Однако Турция собирается построить канал, на который не будет распространяться конвенция Монтре, что весьма может изменить баланс сил в регионе.

В Бельгии недавно сообщили об угрозе новой мировой войны из-за провокаций НАТО в Чёрном море. Указывается, что подобная ситуация не несёт выгоды ни одной стране.