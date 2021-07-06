Политолог Ростислав Ищенко высказался насчёт вероятности того, что Украину примут в НАТО.

Согласно его заявлению, НАТО даже не планирует делать Украину полноценным участником Альянса. Он объяснил это тем, что Украина, вступив в НАТО, принесёт слишком много проблем.

Ранее конгресс США сообщал, что Украину не возьмут в НАТО, так как её военные силы не дотягивают до стандартов Альянса. Специалисты сообщали, что армия Украины не сумела создать профессиональное младшее командование. Но, как считает Ищенко, это лишь отговорки.

Он указал на то, что Украина уже 30 лет рвётся в Альянс, и сейчас Зеленский «бьется в истерике», заявляя об обмане со стороны Запада. Ищенко считает, что если бы в НАТО хотели принять Украину, то уже давно бы это сделали, и Киеву нужно сделать соответствующие выводы.

Недавно Владимир Зеленский заявил, что не считает русских и украинцев одним народом. Тем не менее, он отметил, что у этих народов имеется общая история.