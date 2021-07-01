У русского и украинского народов много общего, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на высказывание своего коллеги Владимира Путина. Он отметил, что у обеих стран имеется общая история, они вместе одерживали победы в войне с фашизмом, между государствами пролегает общая граница. Однако украинцы и русские все-таки не один народ.

Также Зеленский заявил, что если бы Россия и Украина были едины, то над Госдумой РФ сейчас развевался бы сине-желтый флаг, а рубль давно бы заменила гривна.

Это выступление Зеленского стало ответом на высказывание Владимира Путина. Российский президент пояснил, что считает русских и украинцев одним народом и именно поэтому Украину не внесли в перечень недружественных стран. Он также заявил, что враждебно к России относятся не простые граждане Украины, а власти этой страны.

Также во время прямой линии глава государства высказался о националистах. Он отметил, что они действуют от чистого сердца, но из-за нехватки ума никогда не добиваются своих целей.