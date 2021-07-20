Политолог Ростислав Ищенко рассказал, что на Украине совершенно по-разному приняли статью Владимира Путина о российско-украинских отношениях.

Ищенко отметил, что текст статьи привёл к порождению самых различных трактовок, причём все они имеют право на существование. Так, он указал на то, что кто-то начал осуществлять подготовку к военному походу на Киев, Львов или даже Варшаву, а кому-то достаточно присоединения ДНР/ЛНР.

Некоторые даже предположили, что Путин замахнулся на НАТО, и Украина в этом случае является лишь поводом. Однако Ищенко уверен, что это совершенно не так.

Ищенко также отметил, что статью Путина наиболее правильно поняли украинцы, которые относятся к «адекватной Украине». Эти люди относятся к существующим на Украине проблемам с прагматизмом – они критикуют обстрелы Донбасса из-за того, что данные действия неэффективны, а не потому, что они приводят к гибели людей.

Ранее мы сообщали, что экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж высмеял слова Зеленского о статье Путина. Он также заявил, что Зеленский способен лишь демонстрировать свой низкий уровень.