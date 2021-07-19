Экс-председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что глава страны Владимир Зеленский смешно высказался о статье президента России Владимира Путина.

Свою точку зрения Маломуж высказал в беседе с изданием Politeka. Согласно его заявлению, смешным является то, что Зеленский в своём комментарии сообщил, что «у Путина есть время». Маломуж считает, что российский лидер показывает своё величие, а Зеленский способен лишь демонстрировать довольно низкий уровень.

Кроме того, Маломуж заявляет, что власти страны для создания государственности сделали весьма мало по сравнению с Россией. Также он сообщает, что Путин создает «гуманитарный посыл», который оказывает влияние на украинцев, имеющих пророссийские взгляды. В итоге это может сформировать объединяющую силу.

Ранее глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук оценил статью Путина. Он заявил, что реакция большинства украинских политиков неадекватна.