12 июня в Казани состоялся концерт певицы МакSим, а вскоре после этого её госпитализировали с коронавирусом.

Как отмечается, уже около месяца певица пребывает в больнице, её состояние здоровья оценивается как крайне тяжёлое, она находится в коме. Врачи не рискуют делать какие-либо прогнозы о её дальнейшем восстановлении. При этом недомогание певица почувствовала ещё до концерта, у неё была высокая температура, но, так как тесты на коронавирус были отрицательными, она решила, что лишь простудилась.

Поклонники отыскали в Сети запись с концерта в Казани и заметили, что певица тогда выглядела усталой и нездоровой. Кроме того, она часто сбивалась с ритма и с трудом брала высокие ноты. Многие тогда решили, что МакSим вышла на сцену попросту в нетрезвом состоянии, не подозревая, что происходит на самом деле.

Некоторые пользователи Сети раскритиковали организаторов концерта из-за того, что они не заметили, насколько плохо певице было. Они отметили, что с температурой ей могли бы поставить фонограмму, а не заставлять петь вживую.

Ранее мы сообщали о диагнозе, который был поставлен дочери Анастасии Заворотнюк Анне. По её словам, она уже около двух лет имеет тревожный диагноз.