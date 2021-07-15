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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о диагнозе, который ей поставили.

Своё заявление Анна Заворотнюк озвучила в Instagram. По её словам, она уже около двух лет находится в угнетённом состоянии – примерно столько же, сколько её мама борется с онкологическим заболеванием. Она отметила, что у неё депрессия, тревога, а также панические атаки. Несмотря на это, она транслировала своим подписчикам хорошее настроение и радость.

Анна отметила, что отказалась от всех удовольствий в жизни и даже от общения с друзьями и порой ей трудно даже встать с постели. Она долго думала, публиковать ли такой пост. Она решилась на публикацию, заявив, что хочет так себя мотивировать на возвращение в прежнюю жизнь. Около года она принимала специальные препараты, однако они ей не помогли, а даже наоборот – сделали хуже. В настоящее время она обратилась к специалистам.

Специалисты недавно рассказали, какие онкологические заболевания являются самыми агрессивными. Как было отмечено, некоторые виды рака слишком быстро адаптируются к лечению, из-за чего почти не реагируют на него.

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