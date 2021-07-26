Российской певице Zivert придётся вернуть гонорар, который ей заплатили за выступление в Турции.

Как сообщается, договор был заключён ещё в декабре 2020 года. Певица должна была 14 июня 2021 года выступить в Бодруме. Её гонорар составил 2,25 миллиона рублей. Длительность её выступления должна была составить 40 минут.

По имеющейся информации, Zivert прибыла со своей командой в аэропорт Внуково, откуда должна была улететь в Турцию, однако она не стала ждать два часа подготовку частного борта, и уехала. Деньги организаторам возвращены не были, кроме того, представители певицы даже не выходили с ними на связь.

Делом занялся адвокат Александр Добровинский. Он сообщил, что с представителями певицы ведутся переговоры, и он попытается вернуть выплаченные деньги в полном объёме, не доводя дело до суда.

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