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Кандидат юридических наук Оксана Филачева в беседе с «Российской газетой» рассказала о получении накопительной части пенсии.

Как отмечается, пенсионный возраст для получения этих выплат в НПФ не изменился. Таким образом, для женщин он составляет 55 лет, для мужчин – 60 лет.

Чтобы уточнить, где именно находится данная накопительная часть, придётся отправить обращение в ПФР или МФЦ, или воспользоваться сайтом Госуслуг. Накопительная пенсия назначается пожизненно. Обратиться за её получением можно в любое время.

Данная часть пенсии начисляется за счёт того, что работодатели выплачивают соответствующую страховку. Это касается россиян 1967 года рождения и моложе. Также это относится к мужчинам, которые родились в период с 1953 по 1966 годы и к женщинам 1957-1966 годов рождения, если их наниматели платили отчисления в ПФР до 2004 года.

Недавно мы сообщали о том, что россиянам, которые поставили вакцину от коронавируса, предлагают повысить пенсии. Данное предложение внёс политолог Сергей Марков.

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