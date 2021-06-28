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Политолог Сергей Марков заявил, что гражданам России, которые поставили прививку от коронавируса, следует поднять пенсию.

Он указал на то, что в настоящее время фиксируется уже более 20 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Это, как он сообщил, катастрофа. При этом в России всего лишь 11% вакцинированных людей среди всего населения. Также Марков указал на то, что в соцсетях «буря антиваксеров».

Прибавка к пенсии вакцинированным людям, как считает Марков, может стать аргументом для вакцинации. Также он предлагает выплачивать премию поставившим вакцину людям.

Кроме того, политолог заявил о необходимости жесткой пропаганды вакцинации, а также предлагает отменить все массовые мероприятия и перейти на удалённый формат работы.

Недавно в оперштабе Москвы заявили, что высокий уровень антител к коронавирусу не является противопоказанием для вакцинации. Как было указано, для этих людей всё равно существует повторный риск заражения.

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