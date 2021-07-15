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5 июля в государственной лотерее «Спортлото «4 из 20» был разыгран суперприз, который составил 512 миллионов 261 тысяча 694 рубля.

Победителем стал строитель Анатолий Ким, который проживает в Южно-Сахалинске.

Отмечается, что победитель в это время пребывал в Москве, поэтому смог без промедлений приехать и оформить свой выигрыш. Он отметил, что когда увидел, что его билет выигрышный, не мог поверить и несколько раз перепроверял его. Эти деньги он собирается потратить на покупку недвижимости, автомобилей, а также на оплату образования своим внукам. Как отмечается, у Анатолия трое детей и пятеро внуков. Также часть выигранной суммы он хочет отдать на благотворительность.

Пенсионер сообщил, что принимает участие в лотерее около 10 лет, когда услышал о другом победителе. Сейчас лотереи стали для него хобби.

Недавно мы сообщали о том, что в США появилась лотерея для военнослужащих и их семей. Обязательным условием участия в лотерее является вакцинация от коронавируса. Выиграть можно до 250 тысяч долларов.

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