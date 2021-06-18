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Американские военнослужащие, члены их семей, ветераны и бойцы национальной гвардии штата Вашингтон имеют возможность выиграть призы в размере 100–250 тысяч долларов, а также подарочные карты национального парка и сервиса Amazon. Для этого от них требуется только сделать прививку и заполнить специальную форму для участия в розыгрыше лотереи, распространяемую Министерством обороны.

О новой лотерее объявил губернатор штата Джей Инсли, который также пояснил, что проводимый ранее розыгрыш был организован с нарушениями.

Ранее штат проводил две лотереи для всех желающих, чтобы привлечь как можно больше жителей к участию в вакцинации. В качестве призов были выставлены 250 тысяч долларов, а также билеты на самолет и оплата обучения в колледже. Третий розыгрыш организован совместно с Минобороны и рассчитан лишь на семьи военнослужащих и ветеранов, которые обращаются для иммунизации на военные объекты.

Представитель губернатора Майкл Фолк перечислил все категории лиц, которые могут принять участие в лотерее, а также заявил, что формы для заполнения будут выдаваться сразу после прививки. Он также отметил, что представителям Национальной гвардии и ветеранам ничего заполнять не нужно, так как номера для них предоставляют соответствующие департаменты.

Также Инсли кратко описал текущую ситуацию в штате. Он заявил, что если 70 процентов жителей старше 16 лет сделают как минимум одну прививку, к концу июня появится возможность полностью восстановить экономику региона и открыть его на въезд и выезд. Сейчас в 39 округах активно открываются бары, рестораны, тренажерные залы, культурные и спортивные учреждения, которые могут работать с 50-процентной нагрузкой. Это предусмотрено на третьем этапе плана Инсли по выходу из карантина. Всего же в нем 4 стадии, на последней из которых предполагается полное восстановление экономики региона.

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