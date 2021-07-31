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Павел Воля в рамках YouTube-шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой выступил в защиту телеведущей Ларисы Гузеевой.

Как отметил Воля, шоу «Давай поженимся!», которое ведёт Гузеева, многие считают уже неактуальным, а саму ведущую весьма часто критикуют хейтеры. Неоднократно в адрес Гузеевой критически высказывался и коллега Воли Гарик Харламов.

Но, по словам Воли, критикуют ведущую понапрасну, и относиться к ней стоит уважительнее. Воля уверен, что «лучше Гузеевой никого нет». Также он попросил отстать от неё.

Впрочем, звезда Comedy Club отметил, что самыми лучшими всё равно являются те передачи, которые он ведёт, и на этом вопрос закрыт. Также он заявил, что Comedy Club является «реально крутой программой».

Недавно телеведущая Алена Водонаева удивила поклонников своим настоящим именем. Она раскрыла его, когда опубликовала фото с дипломом МГУ.

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