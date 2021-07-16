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Туристка из России, отдохнувшая на грузинском курорте Батуми, рассказала о пяти минусах данного направления. Своё мнение путешественница высказала на платформе «Яндекс. Дзен».

Так, в условиях пандемии доехать до курорта не так-то просто. Добраться можно только на самолёте, причём необходимо совершать пересадку в Тбилиси.

Как отмечает туристка, в Грузии весьма увеличилась стоимость товаров и услуг. Впрочем, некоторые фрукты и овощи в Батуми пока ещё можно купить совсем дешево. На пляжах же находятся весьма навязчивые торговцы, но к ним, как отметила туристка, привыкаешь спустя несколько дней.

Кроме того, в Батуми сейчас по всему городу ведётся весьма активная стройка и приходится мириться с соответствующим шумом и пылью. Иногда можно даже снять номер в доме, который ещё достраивается.

Ещё одним минусом путешественница назвала слишком большое количество медуз в море.

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