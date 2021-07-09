Россиянин, который отдохнул в Крыму, на платформе «Яндекс. Дзен» сообщил о старой схеме обмана.

Как сообщает турист, до 2014 года парковки, имеющиеся в Бахчисарае, были разделены между «местными барыгами». Полиция же ничего с этим не делала. В настоящее время почти все парковки являются муниципальными и платить за их использование не нужно. Тем не менее, туристов всё равно продолжают обманывать.

Так, как рассказывает путешественник, едва турист на автомобиле появляется в городе, к нему подходят «непонятные личности». Они начинают предлагать туристу оставить машину на их парковке, а также сообщают, что некоторые парковки платные, другие только для клиентов, к примеру, ресторана. В итоге они заявляют, что путешественник должен либо заплатить, либо пойти в этот ресторан.

Россиянин советует в ответ на эти заявления вести себя уверенно, а также требовать документы, которые подтверждают аренду земли или ведение предпринимательской деятельности.

Недавно россиянам рассказали, как кассиры чаще всего обманывают своих покупателей. Отмечается, что проще всего обмануть нетрезвых людей, а также тех, кто говорит по телефону.