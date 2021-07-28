Выборы в ЗакС Санкт-Петербурга состоятся уже в сентябре. Эксперты рассмотрели ситуацию, сложившуюся на политической арене, оценив шансы маленьких партий в грядущих выборах.

Любая политическая гонка – это всегда борьба идей и способов их реализации, так что индивидуальный подход – это один из главных принципов успешной предвыборной кампании.

Например, “Партия Роста” предпочла сделать акцент на политическом имидже узнаваемости: их кандидатами в этом году будут Сергей Трохманенко и Алексей Ковалёв, действующие депутаты ЗакС. Несмотря на отказ Оксаны Дмитриевой выдвигаться от партии, ее фигура все равно имеет большое значение на политической арене Санкт-Петербурга. Как самовыдвиженец Дмитриева планирует преодолеть планку в 12-15%.

Один из экспертов Юрий Самонкин считает, что даже такая высокая цель может быть достигнута при должной мотивации: «Если Дмитриева заявила о 12-15 процентах, есть желание и силы преодолеть все барьеры, такое решение можно поддержать, такому человеку нужно дать зелёный свет, чтобы посмотреть, как она поведёт себя в предвыборной кампании».

Однако политтехнолог Сергей Григорьев, наоборот, уверен, что в сложившихся реалиях добиться даже 12 процентов Дмитриевой будет проблематично: «Считаю, что цифра нереальная. Если бы Оксана Дмитриева возглавила рейтинг по городу, то это было бы возможно. Я думаю, мы увидим только 8%».

Существует и партия, выбравшая противоположное направление для своей предвыборной кампании. «Новые люди» решили сделать упор на свежие лица в петербургской политике. Главным минусом такой стратегии становится необходимость особенно активной кампании, что, конечно, сказывается на бюджете.

Ряд аналитиков высказался на тему окупаемости и результативности такой стратегии партии: например, президент Российской Ассоциации политических консультантов Алексей Куртов считает, что вопросам финансирования не стоит уделять большое внимание, ведь они заложены в бюджет партии. По его мнению, успешность стратегии можно будет оценить только по итогам сентябрьских выборов.

Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что окупаемость вложений зависит исключительно от поставленных целей. Он заявил: «Можно рассуждать на эту тему, зная, какую конкретно задачу ставит перед собой партия: пройти в ЗакС, стать известными людьми в городе или поднять узнаваемость партии. Только после этого можно говорить, стоили ли того траты на кампанию».

Также есть ряд политических партий, отдавших предпочтение выборам в Государственную Думу. Например, партия «Справедливая Россия – За правду» практически не принимает участия в политической борьбе за места в ЗакСе.

По мнению Василия Колштанова, руководителя российского Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений, сосредоточенность на думских выборах – это правильный выбор. Он считает, что в округах избиратели поддерживают или действующую власть, или крупные партии, в то время как “Справедливая Россия” рассчитывает на голоса идейно мотивированных избирателей, которые, по итогу, проголосуют либо за них, либо не проголосуют вовсе.

Удивительным в данной ситуации выглядит невозможность партии “Родина” размещать наружные агитационные материалы, ведь в последнее время инициативы “родинцев” обсуждаются в обществе особенно интенсивно.

Политтехнолог Сергей Наумов считает, что причиной этому послужил серьёзный политический вес партии, так как других причин возникновения проблем с агитацией просто не может быть.

«Идеи с отменой зарплат депутатам и ленинградской надбавкой обсуждаемы и находят поддержку у горожан, – комментирует Наумов. – «Родина» предлагает конкретные механизмы реализации каждой своей идеи, а не просто декларирует. Вся эта ситуация с проблемами с агитацией может сыграть «Родине» на руку. Люди просто принципиально за них проголосуют ради торжества справедливости».