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В этом году Минобороны России запланировало всего 48 миллионов рублей на закупку макетов, скрывающих реальные позиции танков, ракет и истребителей. Польский военный портал Defence24 в связи с этим отмечает, что процесс внедрения макетов военной техники в российские вооруженные силы в рамках программы «маскировки» явно замедлился и эти мероприятия, которым ранее в официальных сообщениях придавали большую важность, уже не считаются приоритетными.

Согласно официальным российским данным о госзакупках, армией планируется закупить пневматические модели танков, истребителей и ракетных комплексов. В объявленной программе Минобороны значилось приобретение макетов танков Т-72, ​​истребителей Су-27, перехватчиков МиГ-31, ракетных комплексов «Искандер-М» и зенитно-ракетных комплексов «Бук». Однако с учетом бюджета, выделенного на эти цели, Минобороны России сможет закупить только отдельные экземпляры отдельных типов макетов оружия.

В частности, надувные модели самолетов могут быть поставлены производителем по цене до 11 миллионов рублей, модели ракетных систем – до 9 млн. руб., а стандартный манекен танка Т-72 – до 5,6 млн. руб. Покупка более надежного манекена бронетранспортера может обойтись в 3,3 миллиона рублей.

В течение многих лет разработок в России освоили не только чисто визуальное представление системы оружия с помощью надувной модели, но и смогли имитировать ее физические свойства. В частности, вместо обычных прорезиненных материалов используются металлизированные, отражающие радиолокационное излучение так же, как и у боевых самолетов и транспортных средств.

Также возможно воссоздать тепловое изображение, установив источники теплового излучения в местах, где в реальных системах находится двигатель или генератор. Поэтому большая часть макетов покрыта герметичной надувной оболочкой с рамой, которая дополнительно включает тепловые и радиолокационные имитаторы, источник питания, вентилятор и другое необходимое оборудование. Дополнительной трудностью является то, что каждая пневматическая модель может весить от 30 до максимум 100 кг.

Однако это стоит своих денег, и поэтому финансирования, выделенного Минобороны на закупку макетов, может хватить лишь на пару экземпляров макетов, запланированных для моделирования самолетов, танков и ракетных комплексов.

Поэтому предполагается, что речь идет скорее не об удовлетворении потребностей вооруженных сил, а о своеобразной помощи предприятиям, специализирующимся на этом виде производства и исследований. Без военных заказов таким компаниям, как «секретное» ЗАО НПП «Русбал» (базируется в городе Хотьково под Москвой), они могут изменить профиль своей продукции и заниматься только тем, что приносит постоянный доход: воздушными шарами, и надувными подушками, эвакуационными горками, конструкциями для аттракционов и рекламы.

Потенциальные потери будут большими, потому что специальное производственное подразделение этих заводов с момента своего основания в 1996 году разработало более восьмидесяти различных типов моделей и более десяти систем маскировки. У российской армии теперь есть выбор между более дешевыми и простыми в развертывании 2D и 2D+ макетами, а также более сложными в использовании 3D-надувными макетами. Если оборонный заказ ограничится только пятью такими решениями, это означает, что средства, потраченные на исследования в компании «Русбал», точно не окупятся.

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