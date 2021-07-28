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Армия Центральноафриканской Республики провела репетицию парада по случаю годовщины независимости. В мероприятии приняли участие представители различных подразделений правительственных сил.

Репетиция прошла на территории военного лагеря Кассаи, расположенного в пригороде столицы города Банги. Сообщается, что подготовкой мероприятия занимаются высокопоставленные военные республики: полковник Аркадиус Бетинбанги отвечает за планирование, а полковник Анри Гренго занимается вопросами материально-технического обеспечения военнослужащих.

Армия ЦАР в последнее время сильно изменилась. Подразделения значительно повысили боеспособность благодаря сотрудничеству с российскими инструкторами. Россияне, которых западные журналисты приписывают к «ЧВК Вагнера», по просьбе местных властей организовали подготовку для личного состава и командования армии.

Успешные действия силовых структур республики обеспечили разгром крупных группировок боевиков. Военные предотвратили госпереворот, подготовленный экс-президентом страны Франсуа Бозизе, а также вернули под контроль правительства территории, захваченные радикалами.

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