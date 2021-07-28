Россия и Беларусь в рамках подготовки к учениям «Запад-2021» перебрасывают большое количество военной техники к польским границам, сообщает издание Do Rzeczy. Журналисты, ссылающиеся на мнение генерала Мирослава Ружаньского, считают, что в этом есть свои плюсы.

Они пишут, что Польше не нужно впадать в панику из за российско-белорусских учений. Напротив, она должна использовать сложившуюся ситуацию с пользой для себя. Наблюдение за маневрами поможет получить большое количество полезной информации о технике обеих стран, а также о тактиках и стратегиях, которые они используют.

Ружаньский заявляет, что чем больше сил стянут россияне и белорусы к польской границе, тем эффективнее будет разведка.

Ранее мнение об учениях «Запад-2021» высказал и глава литовского военного ведомства Арвидас Анушаускас. Он заявил, что Литва не должна паниковать и вводить режим чрезвычайного положения, так как это может спровоцировать дестабилизацию обстановки на границах страны.