Джефф Безос, который долгое время являлся самым богатым человеком во всём мире, уступил это место Бернару Арно.

Как сообщается, Безос является основателем Amazon. Из-за недавнего падения стоимости акций компании состояние Безоса стало меньше почти на 14 миллиардов долларов всего лишь за одни сутки. Таким образом, в настоящее время он владеет 192,4 миллиардами долларов.

Бернар Арно является владельцем Louis Vuitton Moët Hennessy. Его состояние на сегодняшний день оценивается в 192,9 миллиарда долларов.

Третью строчку в рейтинге занял Илон Маск, основатель SpaceX, а также гендиректор Tesla. Отмечается, что за день он стал богаче на 2,2 миллиарда долларов. Сейчас он владеет 179,4 миллиардами долларов.

Недавно мы сообщали, что Илон Маск предоставил бесплатный доступ к спутниковому интернету Starlink жителям Германии, которые пострадали от наводнений. Для этого были установлены дополнительные комплекты оборудования.