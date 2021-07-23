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Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск открыл бесплатный доступ к спутниковому интернету Starlink всем пострадавшим при наводнении в Германии. Его компания SpaceX уже разместила оборудование для соединения с интернетом в нескольких населенных пунктах, в которых из-за стихии отключилась телефонная связь.

Сообщается, что 12 комплектов оборудования уже установлено, а в ближайшее время компания поставит еще 23.

Ранее стало известно, что в результате наводнения перестало работать 500 вышек мобильной связи на территории попавших в эпицентр стихии регионов. Над их восстановлением работают специальные службы, однако процесс движется не так быстро, как хотелось бы.

Пострадавшим активно помогают и другие известные компании. К примеру, автопроизводитель Ford выделил фургоны и грузовики для проведения спасательных операций, а Opel решил передавать в аренду пострадавшим свои машины на срок до 3 недель совершенно бесплатно.

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