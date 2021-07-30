Онколог Иван Карасев назвал продукт, который увеличивает риск развития колоректального рака.

Согласно заявлению специалиста, люди, у которых был выявлен колореактальный рак, зачастую любили есть много красного мяса. Но в случае, если пациенты предпочитали мясо птицы или рыбы, такого влияния замечено не было. В своём заявлении Карасев ссылается на результаты исследования доктора Мариоса Джаннакиса из Института онкологии Дана-Фарбер.

Так, во время исследования были изучены ДНК-образцы нормальной и опухолевой ткани, взятые у пациентов с онкологией. Обнаружилось, что у них есть повреждения ДНК, причем повреждены были как опухолевая ткань, так здоровая. Практически все пациенты с повреждениями ДНК любили красное мясо. Сильное повреждение ДНК, по словам специалистов, увеличивает риск смерти от онкологии аж на 47%.

Впрочем, с мнением о том, что употребление красного мяса повышает риск развития колоректального рака, согласны не все специалисты.

Недавно специалисты заявили, что физические упражнения помогают снизить риск развития рака кишечника. Это было доказано в рамках эксперимента.