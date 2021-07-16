Группа исследователей предложила добавить физические упражнения в список процедур, необходимых для профилактики онкологических заболеваний, которые могут развиться в кишечнике.

В рамках проведенного опыта, специалисты определили, что молекулы, попадающие в кровоток в рамках физической активности, способны оказывать воздействие на раковые клетки, тормозя их рост. Кроме того, прошлые исследования доказывают, что благодаря регулярным тренировкам можно заметно уменьшить риск развития данной болезни. Однако раньше предполагалось, что это происходит из-за того, что физические нагрузки просто улучшают общее состояние организма, избавляя его от лишних килограмм.

К данным результатам специалисты пришли после осуществления эксперимента с участием 16 добровольцев, страдающих от ожирения и не занимающихся спортом. Им поручили провести 45-минутную тренировку. После этого ученые взяли у них образцы крови и добавили их к раковым клеткам. В результате они зафиксировали замедление роста опухоли.