Уфологи заявили, что в Южном океане находится база пришельцев. Об этом сообщает издание Express.

Специалисты конспирологического проекта Behind the Scenes изучили спутниковые снимки Антарктиды и обнаружили в Южном океане недалеко от берегов некие загадочные чёрные линии. По мнению уфологов, эти линии указывают на то, что в этих местах может находиться подводная база пришельцев.

Расположены лини по координатам 63°59’56.79 “ю.ш. 118°43’44.48” в.д. Как отмечается, находится возможная подводная база инопланетян примерно в 180 километрах от берега Антарктиды. По мнению учёных, база могла быть создана пришельцами ещё в далёкой древности.

Авторитетный уфолог Скотт Уоринг, который совершил немало открытий, считает, что симметричные линии определённо говорят о том, что объект имеет искусственное происхождение. Он отмечает, что на кадрах можно разглядеть ангар для космических кораблей.

Ранее мы сообщали, что российский пилот запечатлел на видео НЛО. Выяснить, что именно он снял на видео, так и не удалось.