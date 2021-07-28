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Уфологи заявили, что в Южном океане находится база пришельцев. Об этом сообщает издание Express.

Специалисты конспирологического проекта Behind the Scenes изучили спутниковые снимки Антарктиды и обнаружили в Южном океане недалеко от берегов некие загадочные чёрные линии. По мнению уфологов, эти линии указывают на то, что в этих местах может находиться подводная база пришельцев.

Расположены лини по координатам 63°59’56.79 “ю.ш. 118°43’44.48” в.д. Как отмечается, находится возможная подводная база инопланетян примерно в 180 километрах от берега Антарктиды. По мнению учёных, база могла быть создана пришельцами ещё в далёкой древности.

Авторитетный уфолог Скотт Уоринг, который совершил немало открытий, считает, что симметричные линии определённо говорят о том, что объект имеет искусственное происхождение. Он отмечает, что на кадрах можно разглядеть ангар для космических кораблей.

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