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В соцсети «Инстаграм» появилось видео, на котором запечатлен НЛО. Запись была сделана пилотом авиаперевозчика «Якутия» в ходе работы.

На данный момент времени точно неизвестно, что именно смог заснять российский летчик в небе. Речь может идти как о корабле пришельцев, так и об обычном реактивном самолете или метеорологическом зонде. Данный объект может также оказаться сгорающим в земной атмосфере метеором.

Пользователи выдвинули множество разных версий. Некоторые в шутку предположили, что это инопланетный корабль с планеты Нибиру. Другие посчитали, что это очередной пуск баллистической ракеты. Однако в Минобороны РФ никак не прокомментировали данную информацию. Ученые тоже пока молчат. Автор видео вначале хотел сообщить об НЛО диспетчерам УВД, но в итоге не стал этого делать, так как побоялся, что его засмеют.

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