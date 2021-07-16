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Жители Афганистана в интервью изданию РБК рассказали, чем им грозит уход американских войск из страны.

Как сообщается, после того, как Афганистан покинули силы США, последовало наступление боевиков из движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Кабул на данный момент ещё находится под контролем правительственной армии, но граждане находятся в смятении и не знают, что им ждать дальше.

Так, местный житель Салим Амини рассказал, что «Талибан» собирает молодых людей для того, чтобы бороться с армией правительства, а девушкам и женщинам запрещено даже появляться на улицах городов, которые контролирует движение. Из-за этого многие уезжают.

Аналогичная ситуация не только в Кабуле, но и в других городах – как сообщил студент РУДН Ахмад Санор Накиби, его семья живёт на севере страны и здесь многие тоже уезжают.

По мнению жителя афганской столицы Акбара, люди боятся не столько талибов, сколько беспорядков, которые возникнут в случае начала гражданской войны. По его словам, на территориях, находящейся под контролем талибов, людям будет безопасно, в отличие от территорий под контролем правительства.

Военный эксперт Игорь Коротченко недавно прокомментировал ситуацию в Афганистане и рассказал, чем происходящее грозит России. Он заявил, что России необходимо готовиться к защите стран ОДКБ.

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