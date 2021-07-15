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Представители движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), которые остались «без присмотра» после вывода войск США из Афганистана, заявили, что намерены атаковать соседний Таджикистан. Военный эксперт Игорь Коротченко, прокомментировавший это высказывание, пояснил, чем оно грозит России.

Специалист сперва отметил, что Таджикистану в любом случае нужно готовиться к отражению угрозы, исходящей из Афганистана. Он уже начал это делать – для усиления защиты границ Минобороны страны призвало 20 тысяч резервистов. Это означает серьезность новой угрозы.

Россия также должна готовиться, так как ей нужно обеспечить защиту стран ОДКБ, к которым относится и Таджикистан. Коротченко считает, что РФ нужно рассматривать все возможные варианты развития событий. Также, по словам эксперта, на российских учениях необходимо отрабатывать быструю переброску войск на территорию Таджикистана, так как если талибы сдержат свое слово, нужно будет действовать максимально оперативно.

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