Следующая новость
читать 2 минуты
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский ВМФ, который почти два десятилетия отсиживался в своих территориальных водах, снова вышел на международную арену. В последнее время он только тем и занимается, что проводит маневры в Черном и Средиземном морях, а также в Тихом океане.

Китайские эксперты издания Sohu, перевод публикации в котором представляет портал Discover24, задались вопросом – а насколько же силен российский флот, в котором в настоящий момент нет ни единого авианосца.

Авторы напоминают, что совсем недавно корабли ВМФ РФ провели учения в Средиземном море. Они устроили военно-морские тренировки со стрельбой, причем выбрали для этой цели участок всего в 30 километрах от британского авианосца «Королева Елизавета». Практически то же самое происходило и в Тихом океане. С той лишь разницей, что авианосных кораблей было два – USS Carl Vinson и USS Hawaii.

По словам экспертов, российский флот вынужден оборонять одновременно 4 направления, каждое из которых изолировано от остальных. И на всех четырех он проигрывает по мощи своим ключевым конкурентам. Однако учения показали, что при грамотной подготовке вполне можно замаскировать слабые стороны и добавить сильных. Что и произошло как в Средиземном море, так и в Тихом океане.

Так, Тихоокеанский флот на учениях представляли крейсер «Варяг», три фрегата проекта 20380 и два эскадренных миноносца. Эти корабли подошли практически вплотную к Гавайским островам. При этом группировку усилили атомной подводной лодкой и тремя самолетами, хорошо известными во всем мире.

Так, корабли сопровождали дальний бомбардировщик Ту-22М3, истребитель МиГ-31 и противолодочный самолет Ту-142. Эксперты отмечают, что такая поддержка с воздуха полностью компенсирует отсутствие авианосца и значительно усиливает группировку кораблей.

На Гавайях базируется авианосная ударная группа США, в которую входит уже упомянутый USS Carl Vinson и пять эсминцев класса «Арли Берк». В обычных условиях эта самая группа способна с легкостью разделаться с шестью российскими судами. Однако поддержка в виде бомбардировщика Ту-22М3 уравнивает шансы. Этот самолет способен наносить удары ракетами X-22, которые практически невозможно перехватить. В результате получается, что Россия получает возможность атаковать авианосную группу на расстоянии 500 километров.

В Средиземном море, на учениях рядом с британским авианосцем «Королева Елизавета», российский флот использовал более мощные корабли. Это ракетный крейсер «Москва», который недавно завершил модернизацию, а также новые фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен». Эту группу, усиленную подводной лодкой, также дополнили бомбардировщиком Ту-22М3 и истребителем МиГ-31К. Который как раз получил новые гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Учитывая, что британская авианосная группа слабее американской, можно предположить, что РФ одержала бы победу и в Средиземном море.

Китайские эксперты отмечают, что группировки кораблей, дополненные бомбардировщиками, истребителями и субмаринами, были частью советской системы «Миф», которая разрабатывалась вплоть до окончания холодной войны. Сейчас на фоне стремительного ухудшения отношений с Западом, РФ пытается довести ее до логического завершения.

Подводя итоги, эксперты пишут, что Россия сейчас способна конкурировать с Соединенными Штатами не только за счет наличия у нее огромного ядерного арсенала. Помимо этого, она активно использует разнообразие вооружений, обеспечивает поддержку кораблей, которые в других условиях были бы обречены на поражение. И благодаря этому она способна расправляться с авианосными группами. США это пугает, так как без АУГ они моментально потеряют свое превосходство на море.

Вам может понравиться

Российский лазерный комплекс “Пересвет” может быть протестирован на учениях в Сирии

Источники в военно-промышленном комплексе РФ рассказали в минувший четверг, что Россия планирует в ближайшее время испытать в полевых условиях новейшее супероружие, построенное на принципиально новых физических принципах. Военные эксперты увидели

Бомбардировщики и истребители РФ выдавили из Черного моря британский эсминец Defender

Оказавшись под жестким контролем со стороны России, ракетный эсминец Defender ВМС Великобритании и голландский фрегат Evertsen покинули акваторию Черного моря. Корабли направляются на Кипр, чтобы присоединиться к АУГ под управлением

Общение с подругами способствует снижению уровня стресса у женщин

Учёные установили, что общение женщин с подругами помогает снизить гормон стресса. В исследовании участвовали 32 женщины. 16 из них имели возраст от 62 до 79 лет, другим 16-ти было от
  • Анна
  • 01.07.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 июля – ясно, до 24 °C | город Мытищи: погода, 3 июля – облачно с прояснениями, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 июля – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 июля – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 3 июля – переменная облачность, до 33 °C | Подольск: погода, 3 июля – небольшой дождь, до 22 °C | Армавир: погода, 3 июля – небольшая облачность, до 30 °C |