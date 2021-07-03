Российский ВМФ, который почти два десятилетия отсиживался в своих территориальных водах, снова вышел на международную арену. В последнее время он только тем и занимается, что проводит маневры в Черном и Средиземном морях, а также в Тихом океане.

Китайские эксперты издания Sohu, перевод публикации в котором представляет портал Discover24, задались вопросом – а насколько же силен российский флот, в котором в настоящий момент нет ни единого авианосца.

Авторы напоминают, что совсем недавно корабли ВМФ РФ провели учения в Средиземном море. Они устроили военно-морские тренировки со стрельбой, причем выбрали для этой цели участок всего в 30 километрах от британского авианосца «Королева Елизавета». Практически то же самое происходило и в Тихом океане. С той лишь разницей, что авианосных кораблей было два – USS Carl Vinson и USS Hawaii.

По словам экспертов, российский флот вынужден оборонять одновременно 4 направления, каждое из которых изолировано от остальных. И на всех четырех он проигрывает по мощи своим ключевым конкурентам. Однако учения показали, что при грамотной подготовке вполне можно замаскировать слабые стороны и добавить сильных. Что и произошло как в Средиземном море, так и в Тихом океане.

Так, Тихоокеанский флот на учениях представляли крейсер «Варяг», три фрегата проекта 20380 и два эскадренных миноносца. Эти корабли подошли практически вплотную к Гавайским островам. При этом группировку усилили атомной подводной лодкой и тремя самолетами, хорошо известными во всем мире.

Так, корабли сопровождали дальний бомбардировщик Ту-22М3, истребитель МиГ-31 и противолодочный самолет Ту-142. Эксперты отмечают, что такая поддержка с воздуха полностью компенсирует отсутствие авианосца и значительно усиливает группировку кораблей.

На Гавайях базируется авианосная ударная группа США, в которую входит уже упомянутый USS Carl Vinson и пять эсминцев класса «Арли Берк». В обычных условиях эта самая группа способна с легкостью разделаться с шестью российскими судами. Однако поддержка в виде бомбардировщика Ту-22М3 уравнивает шансы. Этот самолет способен наносить удары ракетами X-22, которые практически невозможно перехватить. В результате получается, что Россия получает возможность атаковать авианосную группу на расстоянии 500 километров.

В Средиземном море, на учениях рядом с британским авианосцем «Королева Елизавета», российский флот использовал более мощные корабли. Это ракетный крейсер «Москва», который недавно завершил модернизацию, а также новые фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен». Эту группу, усиленную подводной лодкой, также дополнили бомбардировщиком Ту-22М3 и истребителем МиГ-31К. Который как раз получил новые гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Учитывая, что британская авианосная группа слабее американской, можно предположить, что РФ одержала бы победу и в Средиземном море.

Китайские эксперты отмечают, что группировки кораблей, дополненные бомбардировщиками, истребителями и субмаринами, были частью советской системы «Миф», которая разрабатывалась вплоть до окончания холодной войны. Сейчас на фоне стремительного ухудшения отношений с Западом, РФ пытается довести ее до логического завершения.

Подводя итоги, эксперты пишут, что Россия сейчас способна конкурировать с Соединенными Штатами не только за счет наличия у нее огромного ядерного арсенала. Помимо этого, она активно использует разнообразие вооружений, обеспечивает поддержку кораблей, которые в других условиях были бы обречены на поражение. И благодаря этому она способна расправляться с авианосными группами. США это пугает, так как без АУГ они моментально потеряют свое превосходство на море.