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Относительно новые участники Североатлантического альянса – Польша, Латвия, Литва и Эстония – являются бывшими советскими сателлитами. Они не имеют мощного флота и вообще предстают абсолютно беззащитными перед «российской агрессией», пишет издание The National Interest.

Журналист Дэвид Акс, статью которого перевел портал Discover24, попытался выяснить, а хватит ли сил у самих этих республик или у НАТО, чтобы защитить Балтийское побережье.

Первым делом он выяснил, что военно-морские силы всех четырех стран не выдерживают никакой критики. Они построены совершенно по другой концепции, существенно отличающейся от западной. Поэтому ВМС нуждаются в модернизации. В противном случае защититься от возрождающейся России им просто не удастся.

Польша: отличные возможности для совершенствования

Самым сильным Акс называет польский флот, который можно модернизировать и оперативно вывести на высокий уровень. В его состав входят устаревшие, но вполне боеспособные норвежские субмарины Type 207, подводная лодка Klio и два американских фрегата FFG-7. Также в распоряжении Польши имеется множество морально устаревших боевых кораблей, которые достойны лишь краткого упоминания.

Кроме того, флот вскоре получит патрульный корабль класса MAKO A100, который вооружен крылатыми ракетами и оснащен современной системой связи Link 16, способной объединить технику всех родов войск.

Для обороны с берега Польша может использовать ракеты норвежского производства Naval Strike Missile, а также американские SSM Harpoon, RBS-15 Mk 2 и RIM-67.

Литва, Эстония, Латвия: все плохо

В трех прибалтийских государствах, вошедших в НАТО в начале 2000-х годов, дела обстоят гораздо хуже. В их распоряжении имеются патрульные катера. У Литвы это старинные датские Flyvefisken, а у Латвии – ПУР «Скрунда». Также у них имеются минные заградители «Видар», но установить количество этих боевых кораблей не удалось.

Среди всего этого наиболее предпочтительными смотрятся Flyvefisken, преклонный возраст которых никак не повлиял на боеспособность. Корабли оснащены 76-миллиметровыми пушками, а также современными системами управления. Наконец, на них можно установить минометы или глубоководные бомбы для нанесения ударов по подводным лодкам.

Понятно, что с таким парком кораблей воевать с Россией бессмысленно. Поэтому они должны неустанно работать над усилением военно-морской мощи. Кроме того, на помощь просто обязан прийти Североатлантический альянс. Крупные государства должны консультировать Польшу и Прибалтику, разрабатывать программы модернизации флотов, чтобы защитить Балтийское побережье, если в этом возникнет необходимость.

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