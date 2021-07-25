Актёр Николай Бурляев в интервью YouTube-каналу «Ещенепознер» критически высказался насчёт российского кино, которое снимается в настоящее время.

Как отмечается, Бурляев пришёл в кино ещё в детстве – так, он снимался у режиссёра Андрея Тарковского и появился в таких фильмах, как «Андрей Рублев» и «Иваново детство». Затем актёр немало снимался, но в 1990-х годах начал участвовать в съёмках всё реже и реже.

В настоящее время Бурляев практически не участвует в съёмках и причина для этого у него есть – актёру весьма не нравится современный российский кинематограф. Как заявил в эфире передачи Бурляев, современные сериалы гнусные и бездарные, а кино – омерзительное.

Бурляев уточнил, что некоторые российские фильмы неплохи, но большинство остальных кинолент лишь способны понижать духовный уровень людей. Он считает, что современный кинематограф является предательством того, чего добились Андрей Тарковский, Сергей Бондарчук, Василий Шукшин.

Недавно американский актёр Мэтт Деймон рассказал, как он отказался от самого большого гонорара в истории кино. Так, выяснилось, что ему предлагали сниматься в фильме “Аватар”.