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Американский актёр Мэтт Деймон сообщил, что лишился самого большого гонорара за всю историю кинематографа.

Согласно его рассказу, режиссёр Джеймс Кэмерон предложил ему принять участие в съёмках фильма «Аватар». За это Деймону пообещали заплатить 10% от сборов. Таким образом, актёр мог бы получить около 250 миллионов долларов.

Однако по какой-то причине Деймон отказался от съёмок, о чём сейчас весьма сожалеет. Впрочем, он даже не подозревал, что фильм будет настолько популярен и сможет установить рекорды по сборам. По его словам, он даже может войти в историю, так как маловероятно, что в будущем кто-то ещё сможет отказаться от настолько огромных сумм гонорара.

Общая сумма сборов «Аватара», как отмечается, составила 2 798 579 794 доллара.

Российские зрители недавно назвали наиболее популярные сериалы и фильмы первой половины 2021 года.

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