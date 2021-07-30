Через несколько десятилетий после фильма «Звездные войны» В США наконец-то появилось лазерное оружие. Оно несколько отличается от того, что вы могли видеть в кино, однако его эффективность медленно, но уверенно повышается, рассказывает издание The National Interest в переводе портала Discover24.

Автор публикации Себастьян Роблин поясняет, что лазеры способны решить две главные проблемы, с которыми сталкиваются даже самые сильные современные армии – баллистические ракеты и беспилотные аппараты. Он напоминает, что и то, и другое оружие совсем недавно было задействовано против Саудовской Аравии йеменскими хуситами, которые чуть ли не полностью парализовали добычу нефти. И это несмотря на продвинутые системы ПВО / ПРО, которыми Соединенные Штаты регулярно снабжают саудитов.

Лазер в сравнении с существующими противоракетными системами, имеет несколько неоспоримых преимуществ. Он имеет неограниченный запас «боеприпасов» – пока установка подключена к источнику энергии, она будет стрелять беспрерывно.

Кроме того, лазеры способны достаточно эффективно бороться и с беспилотниками, и с баллистическими ракетами. Смертоносные лучи поражают внешнюю оболочку первых и просто сбивают их. Со вторыми пока сложнее, но работы в этом направлении беспрестанно ведутся.

Автор пишет, что в следующем году Соединенные Штаты намерены развернуть 50-киловаттные лазеры на бронеавтомобилях Stryker. Благодаря этому они смогут обеспечивать защиту объектов, живой силы и техники от нападения БПЛА.

Эксперт также рассказал, в чем кроется проблема с уничтожением крылатых ракет. Все дело в том, что в отличии от беспилотника, они мчатся к цели со скоростью до 600 миль в час. Лазер мощностью 50 кВт просто не успеет расковырять обшивку и тем самым уничтожить боеприпас. Кроме того, на ракету нужно оказать еще и физическое воздействие. Чего лазерный луч, совершенно не имеющий кинетической энергии, сделать не сможет.

Выход из такой ситуации есть. США нужно работать над увеличением мощности лазерных установок, чтобы они могли поражать ракету на большом расстоянии и за время подлета успеть повредить плавники управления полетом или двигатель, а также «поджарить» головку самонаведения, если таковая имеется.

Именно над повышением мощности сейчас работают американские конструкторы. В их активе имеется проект HELAS, который в паре с вертолетным двигателем M250 генерирует 250–300 кВт. Но этого тоже мало. По мнению экспертов, мощность должна достигать около 600 кВт, чтобы гарантировано уничтожать крылатые ракеты.