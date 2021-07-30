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Руководитель Фонда защиты национальных ценностей, ученый-социолог Максим Шугалей на предстоящих депутатских выборах попробует пройти в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. Политологи положительно отнеслись к такому решению ученого.

Максим Шугалей много лет занимается политикой, а потому в этой среде его давно знают. Политолог Александр Прокопчук называет ученого человеком, чьи уроки дали ему путевку в жизнь.

“В 2014 году он проводил для студентов факультета политологии СПбГУ мастер-классы по организации социологических исследований. Я был среди них, – вспоминает Прокопчук. – Должен сказать, что те 15 занятий, на которых выступал Максим Анатольевич, оказались более полезны, чем 5 лет моего обучения у именитых профессоров”.

Прокопчук рассказал, что отчетливо помнит охвативший его ужас, когда он узнал, что экспедиция Шугалея обернулась для ученого ливийским пленом. Однако день освобождения социолога стал для Прокопчука “настоящим праздником”.

Политолог Сергей Судаков высказался, что России и Западу уже не так интересны выборы как таковые:

“Людям больше нравится смотреть на политиков, на “шоу”, которое они могут устроить. Если политик имеет за собой определенную историю, позитивную или даже негативную, то к нему привлекается больше внимания, и степень его узнаваемости растет”.

Судаков рассказал, что люди следят за политикой точно так же, как и за своим любимым сериалом, и сейчас уже “недостаточно просто предлагать свою программу, одних слов может не хватить”.

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