Эксперты сервиса «Яндекс. Недвижимость» рассказали, где в Московской области люди предпочитают брать в аренду дачи.

Как сообщается, Одинцовский городской округ стал наиболее популярным местом, где люди хотят взять загородный дом в аренду на долгий срок – на месяц и даже более. Так, арендой в этой локации интересуются 14% арендаторов.

Следующим местом по популярности является Раменский городской округ, которым заинтересовались 12% арендаторов. На третьем месте с 11% заинтересованных город Истра.

Если рассматривать посуточную аренду загородных домов, то на первом месте оказывается Балашиха, где арендовать дома на короткий срок хотят около 20% опрошенных. Затем следуют Одинцово (15%) и Мытищи (11%).

Кроме того, в Одинцово больше всего предложений аренды как на месяц (21%), так и посуточно (11%). В Истре предложений практически вдвое меньше – 11% на месяц, 6% – посуточно.

Недавно мы сообщали о снижении стоимости аренды жилья в Сочи для туристов. Как отмечается, этому поспособствовало открытие Турции.