читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В курортном городе Сочи владельцы недвижимости стали опускать цены на съем жилья для путешественников после открытия Турции и введения дополнительных ограничений в регионе.

Количество людей, желающих отдохнуть на Черном море, резко снизилось, поэтому стоимость аренды стала падать. В местных СМИ указывают на то, что перед началом курортного сезона многие арендодатели начали повышать ставки для туристов и даже выставлять на улицу постояльцев, арендовавших у них недвижимость на длительный период времени, планируя заработать летом до 100 000 рублей в месяц.

Согласно словам жительницы столицы РФ, вначале она арендовала в Сочи квартиру за 45 000 рублей в месяц, однако летом владелица стала требовать 60 000, а потом и вовсе 120 000. В результате женщине пришлось съехать и найти другое жилье. Сейчас она платит не больше 25 000 рублей в месяц, так как цены резко упали.

Вам может понравиться

Минобороны РФ проведет совместные со странами ОДКБ учения рядом с границами Афганистана

Россия намерена провести масштабные военные учения на границах с Афганистаном и привлекает к ним армии Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Целью является отработка отражения атак незаконных вооруженных формирований. Узбекистан и Таджикистан,

NI: Противовоздушный лазер Израиля заставит мир забыть о “Железном куполе”

Иран, который с самого начала лета атакует американских союзников с привлечением йеменских хуситов, заставил Израиль крепко призадуматься о возможных перспективах ирано-израильской войны. И главная тема, которая обсуждается в высших военных

Леонков перечислил российские беспилотники, способные похоронить США

Россия стремительно догоняет Соединенные Штаты и НАТО в сфере производства беспилотных аппаратов. В ее распоряжении уже имеются БПЛА «Сириус» и «Гром», «Альтиус-М» и «Охотник», каждый из которых способен наводить страх
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 июля – ясно, до 28 °C | город Мытищи: погода, 16 июля – небольшая облачность, до 31 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 июля – облачно с прояснениями, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 июля – пасмурно, до 27 °C | Королев: погода, 16 июля – облачно с прояснениями, до 34 °C | Подольск: погода, 16 июля – ясно, до 30 °C | Армавир: погода, 16 июля – ясно, до 33 °C |