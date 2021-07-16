В курортном городе Сочи владельцы недвижимости стали опускать цены на съем жилья для путешественников после открытия Турции и введения дополнительных ограничений в регионе.

Количество людей, желающих отдохнуть на Черном море, резко снизилось, поэтому стоимость аренды стала падать. В местных СМИ указывают на то, что перед началом курортного сезона многие арендодатели начали повышать ставки для туристов и даже выставлять на улицу постояльцев, арендовавших у них недвижимость на длительный период времени, планируя заработать летом до 100 000 рублей в месяц.

Согласно словам жительницы столицы РФ, вначале она арендовала в Сочи квартиру за 45 000 рублей в месяц, однако летом владелица стала требовать 60 000, а потом и вовсе 120 000. В результате женщине пришлось съехать и найти другое жилье. Сейчас она платит не больше 25 000 рублей в месяц, так как цены резко упали.