Анастасия Ивлеева на своей странице в Instagram трогательно поздравила своего супруга Элджея с днём рождения.

Как сообщается, 9 июля Элджею исполнилось 27 лет. По словам Ивлеевой, он «совсем взрослый стал». Также она поделилась несколькими архивными фотографиями, на которых запечатлён её супруг.

Поклонников пары публикация изрядно переполошила. Так, в последнее время распространились слухи о том, что Ивлеева и Элджей расстались, и Настя даже съехала и начала жить отдельно. На разлад в отношениях намекали и публикации пары в соцсетях, кроме того, Ивлеева до сих пор не носит обручальное кольцо.

Сейчас же многие поклонники выразили надежду, что супругам удалось сохранить отношения. Сами они не комментируют своё воссоединение, однако отмечается, что они вместе были замечены на премии Муз-ТВ, также Элджей с цветами приехал на премьеру фильма «Блогеры и дороги», где снималась Ивлеева.

Недавно мы сообщали о том, что Айза Долматова рассталась с Гуфом на следующий день после воссоединения. По её словам, Гуф её обманул.