Айза Долматова 21 июня заявила, что вернулась к своему бывшему мужу – рэперу Гуфу.

Об этом Айза рассказала в рамках проекта «Исповедь» на видеосервисе Premier. По её словам, они сошлись, и она снова «баба Гуфа». Как отмечается, они состояли в отношениях с 2008 по 2014 год, также у них есть сын Сэм, родившийся в 2010 году. После расставания Айза заявила, что никогда не сойдётся с Гуфом вновь. Причиной расставания стали измены исполнителя.

После заявления о возобновлении отношений сестра Гуфа поделилась кадрами, на которых исполнитель обнимается со своей избранницей Юлией Королевой. Вскоре после этого Айза опубликовала Stories в Instagram, в котором со слезами на глазах заявила, что Гуф её обманул, а она была искренней и не врала своим поклонникам. Долматова указала, что не будет опускаться до выкладывания переписок, и что произошедшее является худшим, что с ней было.

Также Айза заявила, что Гуф «обманул всех своих баб», и её сын Сэм предупреждал, чтобы она всерьёз ему не верила, так как «папа ненадёжный».

Недавно актриса Дарья Мельникова неожиданно рассказала, что развелась с Артуром Смольяниновым, с которым состояла в браке с 2013 года. За время брака у пары родились двое сыновей.