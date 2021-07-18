ВСУ разместили поблизости от жилых домов около линии соприкосновения в Донбассе военную технику. Об этом заявляет пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Как сообщается, разведка ЛНР обнаружила бронетехнику Украины в населённых пунктах Криничное и Роты. Эти территории находятся под контролем Киева. Кроме того, заявляется о размещении ЗРК «Оса» поблизости от села Вершина. Ещё одна «Оса» была замечена недалеко от города Попасная. Там же зафиксировали и нахождение бронетехники.

Как было отмечено, действия ВСУ являются нарушением третьего пункта дополнительных мер по перемирию в Донбассе. В последнее время на подконтрольных Киеву территориях у линии соприкосновения в Донбассе растёт число военной техники, а 9 июля в ЛНР заявили об обострении ситуации.

Недавно Блогер Владлен Татарский рассказал о состоянии армии Донбасса. Он отметил, что главной проблемой является устаревшее вооружение.