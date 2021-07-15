Блогер Владлен Татарский поделился с изданием «МК» своими впечатлениями и размышлениями об армии Донбасса и ее готовности к войне. Он отметил, что сейчас ветеранов, которые отражали нападения ВСУ сменили новые бойцы, которые служат за деньги, так как заработать их больше негде. У них нет ни опыта, ни мотивации.

Татарский также рассказал, что ополчение, которое приняло на себя удар ВСУ, давно превратилось в Народную милицию, которая сейчас выступает в качестве регулярной армии ДНР. Сюда идут не просто служить, а воевать, потому что несмотря на перемирие и Минские соглашения, выстрелы и взрывы на линии разграничения звучат ежедневно.

По словам блогера, одной из основных проблем Народной милиции является устаревшее вооружение. В основном она использует древние БМП-1 и БМП-2, в то время как Украина постепенно обзаводится современными видами оружия.

Еще одна серьезная проблема – необходимость соблюдать Минские соглашения. В то время как Украина постоянно обстреливает позиции Народной милиции, она не может наносить удары в ответ. Потому что они сразу будут расценены как агрессия, так как все наблюдатели скромно держат украинскую сторону.

К другим проблемам Татарский отнес финансовое обеспечение. По его словам, 15 тысяч рублей – это хорошо разве что первые несколько месяцев. А воевать за эти деньги годами физически невозможно, так как нужно за что-то кормить семью и думать о будущем.

По поводу дальнейшего развития ситуации эксперт отметил, что жители ДНР мечтают о вмешательстве России, которая успокоит Украину и прекратит войну. Однако на деле может получиться второй Нагорный Карабах – Киев накопит силы и вернет самопровозглашенные республики под свой контроль. И если у него это получится, он может замахнуться и на полномасштабное наступление на Крымский полуостров.