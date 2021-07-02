На Украине возмутились из-за недавно опубликованных кадров с репетиции военного парада в честь дня «независимости».

Как было отмечено, женщины-военнослужащие на параде появятся в парадной форме и в туфлях на каблуках. По их словам, это неудобно, но они уже начали привыкать.

Ирина Геращенко из фракции «Европейская солидарность» заявила, что только недавно они раскритиковали министра Тарана, что у женщин в армии нет подходящего им белья, и им выдают мужское. Она возмутилась из-за того, что вместо решения этой ситуации девушек заставляют маршировать на параде на каблуках в условиях сильной жары и при том, что асфальт буквально раскалён. Она указала, что маршировать на каблуках неуместно, так как это не показ мод, а военная история.

Недавно глава пресс-службы Минобороны ДНР Иван Филипоненко рассказал о постановочных роликах, которые снимает Украина. Так, в недавнем таком ролике военнослужащие 57 бригады ВСУ переоделись в форму Народной милиции ДНР.