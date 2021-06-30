читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украина продолжает засорять мозги своим гражданам пропагандой и постановочными видеороликами о событиях на Донбассе. Так, глава пресс-службы Минобороны самопровозглашенной ДНР Иван Филипоненко рассказал о съемках таких «репортажей».

Он заявил, что военнослужащие 57 бригады ВСУ переоделись в форму Народной милиции ДНР и неподалеку от поселка Новотошковское приняли участие в съемке ролика о проведении инженерных работ. За этими действиями наблюдали украинские журналисты, а также представители нескольких канадских и французских СМИ. Также в съемках участвовали представители 74 бригады, созданной для организации информационно-психологических спецопераций.

Филипоненко также рассказал, что создание таких роликов – это обычное дело для украинских ВСУ. Они снимают провокационные видеозаписи, которые потом показывают по телевизору не только на Украине, но и на Западе.

Вам может понравиться

Defense Express: Морскую пехоту США вооружат “Томагавками” в качестве ответа на российские “Калибры”

Крылатые ракеты «Калибр» вывели Россию в лидеры по разработке эффективных ракетных вооружений. Но Соединенные Штаты упорно не хотят от нее отставать. Они нашли простое и весьма изящное решение проблемы. Украинское

Румыния хочет постоянную ротацию сил НАТО для “сдерживания России”

После инцидента с британским эсминцем, Румынии внезапно потребовались дополнительные силы НАТО в Черноморском регионе для «сдерживания российской агрессии». Глава МИД Румынии Богдан Ауреску заявил, что на территории страны уже есть

Эксперт предрекла «железный занавес» между привитыми и непривитыми людьми

Профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что может появиться «железный занавес» между людьми, которые поставили вакцину от коронавируса и теми, кто отказался. Её слова передаёт издание
  • Анна
  • 27.06.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 июня – небольшая облачность, до 25 °C | город Мытищи: погода, 30 июня – пасмурно, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 июня – небольшая облачность, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 июня – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев: погода, 30 июня – ясно, до 28 °C | Подольск: погода, 30 июня – облачно с прояснениями, до 20 °C | Армавир: погода, 30 июня – ясно, до 27 °C |