Украина продолжает засорять мозги своим гражданам пропагандой и постановочными видеороликами о событиях на Донбассе. Так, глава пресс-службы Минобороны самопровозглашенной ДНР Иван Филипоненко рассказал о съемках таких «репортажей».

Он заявил, что военнослужащие 57 бригады ВСУ переоделись в форму Народной милиции ДНР и неподалеку от поселка Новотошковское приняли участие в съемке ролика о проведении инженерных работ. За этими действиями наблюдали украинские журналисты, а также представители нескольких канадских и французских СМИ. Также в съемках участвовали представители 74 бригады, созданной для организации информационно-психологических спецопераций.

Филипоненко также рассказал, что создание таких роликов – это обычное дело для украинских ВСУ. Они снимают провокационные видеозаписи, которые потом показывают по телевизору не только на Украине, но и на Западе.