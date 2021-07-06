На Украине рассказали об оружии, которое необходимо стране для того, чтобы победить Россию.

Согласно заявлению агентства Defense Express, Украине необходимы не только тактические ракетные комплексы «Ольха», как уверены некоторые, но комплекс «Сапсан». По мнению журналистов, противопоставлять эти комплексы нельзя.

Отмечается, что «Сапсан» задействует баллистические ракеты, зенитные боезаряды и противокорабельные ракеты средней дальности. Уже в этом году ВСУ могут получить первые комплексы. Сроки поставки «Ольхи» ещё не известны.

Кроме того, отмечаются модернизированная «Верба», а также «Град» и «Смерч». Как считают эксперты, нельзя отказываться от данных систем, и они также помогут в борьбе с агрессором, под которым подразумевается Россия.

Недавно в США рассказали о недостатках, которые имеет украинская армия. В частности, эксперты отметили плохое финансирование и устаревшую военную технику.