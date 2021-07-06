читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На Украине рассказали об оружии, которое необходимо стране для того, чтобы победить Россию.

Согласно заявлению агентства Defense Express, Украине необходимы не только тактические ракетные комплексы «Ольха», как уверены некоторые, но комплекс «Сапсан». По мнению журналистов, противопоставлять эти комплексы нельзя.

Отмечается, что «Сапсан» задействует баллистические ракеты, зенитные боезаряды и противокорабельные ракеты средней дальности. Уже в этом году ВСУ могут получить первые комплексы. Сроки поставки «Ольхи» ещё не известны.

Кроме того, отмечаются модернизированная «Верба», а также «Град» и «Смерч». Как считают эксперты, нельзя отказываться от данных систем, и они также помогут в борьбе с агрессором, под которым подразумевается Россия.

Недавно в США рассказали о недостатках, которые имеет украинская армия. В частности, эксперты отметили плохое финансирование и устаревшую военную технику.

Вам может понравиться

Аналитики из США перечислили главные недостатки Китая как сверхдержавы

Специалисты американского аналитического агентства RAND опубликовали отчет по КНР, указав в нем основные минусы страны, рассматривая ее в качестве сверхдержавы. Согласно их словам, главным преимуществом Китая является его мощная экономика,

Украина готовит серьезную провокацию против РФ в Черном море

Специалисты информагентства Defense Express предположили, что Украина может попытаться атаковать корабли РФ, мешающие проходу ее судов через Керченский пролив. Согласно их словам, они могут нанести удар по катерам «Грачонок» и

Освобождение Алиндао от радикалов позволило его жителям вернуться в свои дома

Ряд районов города Алиндао на юге Центральноафриканской Республики на прошлой неделе находились под контролем боевиков радикальной группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC). Однако бандиты не смогли закрепиться в населенном
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 июля – облачно с прояснениями, до 27 °C | город Мытищи: погода, 6 июля – ясно, до 26 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 июля – ясно, до 22 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 июля – переменная облачность, до 15 °C | Королев: погода, 6 июля – небольшой дождь, до 25 °C | Подольск: погода, 6 июля – ясно, до 24 °C | Армавир: погода, 6 июля – небольшой дождь, до 26 °C |