Специалисты исследовательского отдела американского конгресса сообщили, что военная реформа на Украине столкнулась с определенными проблемами.

Согласно их словам, на момент начала войны в Донбассе украинские вооруженные силы находились в ослабленном состоянии, так как недостаточно хорошо финансировались в течение многих лет. Однако аналитики уверены, что за последние годы ситуация в армии страны значительно улучшилась. К примеру, на военных предприятиях начали внедрять стандарты Североатлантического альянса и получили поддержку со стороны Соединенных Штатов.

Однако военная техника на Украине все еще находится в плохом состоянии. Эксперты отмечают, что большинство имеющихся образцов либо морально устарели, либо требуют срочной починки. Они добавили, что большинство новых вооруженных систем являются лишь немного улучшенными вариантами старых технологий. К недостаткам ВСУ специалисты также отнесли невозможность сформировать профессиональную прослойку из младших офицеров по причине сильной текучки кадров.